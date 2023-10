Rio Grande do Sul já é segundo em lojas de franquia nacional de óculos

Com disseminação vertiginosa, a franquia de óticas Mercadão dos Óculos (MDO) já tem no Rio Grande do Sul seu segundo maior mercado em número de pontos, segundo apurou a coluna Minuto Varejo. O interesse da coluna em saber como o Estado estava ranqueado foi provocado pela abertura de novas unidades no interior gaúcho.

Resultado: o Mercadão soma hoje (começo de outubro) 578 lojas, sendo 94 gaúchas, ou seja, 16% ou quase uma a cada cinco unidades da franquia.

A rede acaba de abrir filiais em Porto Alegre (mais uma e no Centro Histórico), Tapejara e Sarandi, no Noroeste, em recente leva de 19 estreias nacionais. Outras 161 lojas estão em implantação, adianta a marca para o Minuto Varejo. Com isso, serão 739 pontos até dezembro, salve novas atualizações.

"O Mercadão dos Óculos é uma das 30 maiores franquias do Brasil", diz a rede, em nota. A marca se insere no segmento de saúde, beleza e bem-estar, que cresceu 27% em faturamento no primeiro trimestre deste ano, frente ao mesmo período de 2022, diz a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

"A estrutura de negócios é projetada para operar em âmbito nacional, sendo adaptável para municípios de diversos tamanhos”, esclarece Gustavo Freitas, CEO da rede, na nota.

Em 2023, já haviam sido abertas mais de 100 unidades. Os aportes por loja variam de R$ 190 mil, no modelo Fit, para localidades de até 30 mil habitantes, e R$ 250 mil, perfil tradicional para municípios de médio e grande porte.

Em 2022, o Mercadão dos Óculos cresceu mais de 20% em número de unidades e assumiu a 30ª colocação no listão da ABF das maiores franquias. A rede surgiu em 2012 em São José do Rio Preto, em São Paulo, e virou franquia em 2013.