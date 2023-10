 A 3ª edição do Vinho no Vila Flores, será neste sábado no complexo no Quarto Distrito e busca aproximar os consumidores dos melhores vinhateiros regionais, com degustação de vinhos naturais, autorais e ancestrais de produtores gaúchos. Este ano o evento vai mostrar cepas não muito conhecidas, como Moscato Bailey, Alicante Bouschet, Petit Verdot, Herbemont ou Borgonha, Touriga Nacional e Chenin Blanc, Teroldego, Alvarinho, Peverella e Barbera. "A proposta é permitir que os visitantes descubram novos sabores e aromas", diz Paulo Backes, da Monte Vinhos de Autor. A organização da feira é da Associação Cultural Vila Flores, ecossistema criativo com projetos em Arte e Cultura, Arquitetura e Urbanismo, Empreendedorismo social e criativo e Educação.