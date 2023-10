Colônia Virtual abre mercado para produtos gaúchos em todo Brasil

Patrícia Comunello

Um italiano que mora na Bahia e compra copa, salame e graspa (cachaça de uva) da Serra gaúcha. Mulher que surpreendeu o marido, que é gaúcho, mas mora em Belo Horizonte, com encomenda de crem, um tipo de raiz que não falta na mesa de famílias italianas gaúchas. O que eles têm em comum? Todos compraram os quitutes pelo canal do Colônia Virtual, um varejo que nasceu na pandemia, e está abrindo mercado para marcas artesanais regionais em todo o Brasil. Alessandro Valim, jornalista e diretor executivo, que fundou o negócio com a muher Elizangela Beto, em fim de 2021, na largada da pandemia de Covid-19. A dupla abriu a operação no físico na cidade (na rua Governador Roberto Silveira, 1224, no bairro Pio X), onde foi uma antiga loja de uma vinícola. A demanda movimenta o casal, com pedidos mais pelo digital, seja no site www.coloniavirtual.com.br ou pelo WhatsApp (54) 98447-5812. São mais de 250 itens, de bebidas (suco de uva, espumantes, vinhos finos e vinhos de mesa), embutidos (salames, linguiças, copas), queijos de 15 variedades, antepastos, geleias, conservas, doce de leite, mel, pão colonial, biscoitos e linha de massas e congelados. "A gente fez uma seleção de tudo que tem de bom na regiao", garante Valim. O diretor executivo diz que é feita uma curadoria permanente, com sugestões e novos produtos que estão sempre entrando no cardápio. "Acabamos abrindo mercado em todo o Brasil para itens feitos na região."