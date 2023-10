No Ponto: Basic no Food Hall Dado Bier, Multiplan, Gang e Zerezes

> O Food Hall Dado Bier tem nova hamburgueria, a Basic: Friends & Burgers, que ficou no espaço que foi do Mureta. A Basic é conhecida por suas criações inovadoras e ingredientes frescos na sede localizada na avenida Nova York, 406. A sua filosofia é simples: oferecer hambúrgueres com ingredientes clássicos, mas de alta qualidade.

> O grupo Multiplan, dono do BarraShoppingSul e ParkShopping Canoas, doou 35,2 toneladas de alimentos e cerca de 20 mil itens de higiene e limpeza para vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

> A Gang do BarraShoppingSul foi reinaugurada com novo layout.

> Zerezes, ótica que só tem operações no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, está desembarcando em Porto Alegre. Loja está sendo montada na rua Padre Chagas, mais uma para reforçar o movimento de aberturas do bairro na Capital.