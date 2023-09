>> O 4D Complex House, empreendimento da ABF Developments, localizado na Rua Almirante Tamandaré, 100, no Quarto Distrito, teve financiamento aprovado pelo Banco do Brasil nesta semana. A placa com o aviso oficial da liberação dos recursos foi instalada nesta sexta-feira, 15. Atualmente com 21% das obras concluídas e já com estudo de viabilidade técnica para a segunda fase, o complexo imobiliário tem previsão de entrega para dezembro de 2025. O valor geral de venda do empreendimento (nessa fase) é de R$ 128 milhões.

>> Rede SIM, de postos, decidiu mudar o nome de um dos braços mais recentes de aqusição. A Indústria Petroquímica do Sul (IPS), localizada em Alvorada (RS), passou a se chamar Vital. A mudança ocorreu no dia 04 de setembro, após a incorporação pelas Empresas SIM. Sob o guarda-chuva da nova marca, também está a produção e venda de ARLA 32, fluido que atua nos sistemas de exaustão de veículos a diesel e ajuda a reduzir em até 98% as emissões de óxido de nitrogênio.

>> O Café Cultura ficou maior no Shopping Villagio Caxias, o maior da Serra gaúcha. Além do quiosque, a cafeteria ganha espaço em frente à Vivara, chegando a 81 metros quadrados de área. A franqueada da unidade, Gabriele Rodrigues Batalha, diz que o espaço maior valida "a consolidação e a aceitação da marca na Serra". O Villagio Caxias já inaugurou 15 operações este ano e mais duas estão previstas até o fim de 2023.

>> A Lugano lança amanhã uma linha de chocolates premium autoral em homenagem ao seu fundador, Enor Francisco Terres da Luz, mais conhecido como Chico da Lugano, e aos 47 anos da chocolataria.

>> Loja Pompéia número 90 abre dia 27 no Iguatemi Porto Alegre, com nova aposta de conceito, layout e alcance, mas sem decuidar da diversidade de públicos da marca. Investimento foi de R$ 10 milhões.

>> SindilojasPOA mostra que 49% das empresas do setor na Capital pretendem contratar temporários para o fim do ano. Os motivods? Reforço no atendimento (77,2%), mais movimento (66,3%) e organização (22,8%).