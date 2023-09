Patrícia Comunello

>> Há 25 anos no bairro Moinhos de Vento e à frente do Armazém dos Importados, na rua Padre Chagas, em Porto Alegre, Henrique Mignoni, comenta a chegada do Mercado Brasco, notícia na coluna na edição de quinta-feira passada: "Vai ser a sala de estar do bairro. Estamos esperando por um movimento muito bom na região. Além disso, a rua Dinarte Ribeiro se consolidou como a principal via gastronômica de Porto Alegre". O Brasco abre no começo de outubro. O bairro ganhou recentemente Bottero (abriu na última sexta-feira), PopLab, 20Barra9, Território do Sapato, Wonder Farm e Espaço Dellas.