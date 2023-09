Shoppings da Multiplan no RS liberam cancelas e focam app para uso de estacionamento

Os dois shopping centers da Multiplan no Rio Grande do Sul estão liberando as cancelas para acessar os estacionamentos. A medida amplia uma ação que já tinha sido ativada em alguns dos acessos no começo de agosto deste ano, direcionando o pagamento principamente com uso do aplicativo do grupo dono dos shoppings.

LEIA MAIS: BarraShoppingSul e ParkShopping Canoas adotam cancela automáticas para app

O ParkShopping Canoas já adota a mudança desde o dia 19. O BarraShoppingSul entra na nova fase no dia 26, segundo nota dos empreendimentos. O ParkShopping foi o segundo da Multiplan a implantar a novidade.

Para quem acessar as vagas e para poder sair, há três formas de pagar: pelo sistema Acesso Multi, cadastrando o cartão de crédito no aplicativo Meu Multi, pela placa inserida no app ou diretamente no totem de autoatendimento. Quem usar o Acesso Multi, terá 20% de desconto na visita seguinte.

"Este é mais um serviço pioneiro com o objetivo de aprimorar a experiência dos nossos clientes antes, durante e após a visita ao shopping”, comenta, por nota, o diretor de Estratégia Digital da companhia, Richard Svartman.