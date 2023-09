Lord's vai ampliar no RS e em SC

Patrícia Comunello

Depois de abrir a primeira franquia em Santa Catarina, o varejo gaúcho de aluguel de trajes Lord's não para por aí. Joinville, maior economia do estado viiznho, foi a porta de entrada no mercado. Em março de 2024, a segunda unidade desembarca em Blumenau. Antes, em outubro, a Lord's abre unidade em Passo Fundo. Hoje a marca tem sete lojas na Região Sul. "São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais serão os próximos passos", diz o diretor fundador da marca, com sede em Novo Hamburgo, Pedro Bagatini Guerra. "A expectativa é dar início em meados de 2024 à expansão nos três estados do Sudeste. Já temos negociações avançadas em Belo Horizonte”, adianta Guerra, em nota. A rede foi fundada em 2011. Hoje as lojas físicas estão também em Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, São Leopoldo e Curitiba.