Rede Peruzzo expande operação comprando duas lojas

A rede supermercadista Peruzzo, oitava no ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) e com sede em Bagé, expande a rede com aquisições. Duas novas lojas de vizinhança entram no portfólio em São Borja, após serem compradas da rede Chesini no começo deste mês, informa a Peruzzo.

As unidades estão passando por mudanças e reabrem em 2 de outubro.

Além disso, a primeira loja do atacarejo Ecomix, bandeira do grupo, aberta em 2021 em Alegrete, passou por reforma, com novas áreas de padaria e açougue, além de geladeira de bebidas, uma facilidade que ganhou espaço no formato de super amis atacado.

Recentemente, a rede abriu o terceiro atacarejo, desta vez em Rio Grande.