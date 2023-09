Shoppings de Porto Alegre doam receita de estacionamento para vítimas das cheias

Clientes que usarem os estacionamentos de dois shopping centers de Porto Alegre nesta quinta-feira (14) vão ajudar as regiões fragilizadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O Praia de Belas e o Iguatemi, os dois do mesmo grupo do setor, vão direcionar a receita para auxiliar na recuperação dos estragos causados pelas chuvas.

Além disso, Praia de Belas, Iguatemi e o I Fashion Outlet Novo Hamburgo, também do grupo Iguatemi, estão coletando doações. O outlet não vai ter a destinação de recursos ligados ao uso de vagas porque o estacionamenrto é gratuito, lembra o grupo.



A ação está sendo chamada de "Estacionou, Doou", diz o Iguatemi, em nota. "100% da renda do estacionamento entre 10h e 22h será destinada aos trabalhos de recuperação das regiões afetadas pelas enchentes", reforçam os empreendimentos.



Nas doações, valem produtos de higiene e limpeza, roupas, agasalhos, calçados, cobertores e alimentos não perecíveis. Outro detalhe: quem ajudar com donativos terá "gratuidade do estacionamento entre esta sexta-feira (15) e 30 de setembro".