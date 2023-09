No Ponto: Fort, KFC, Lord's, Galló, Dia das Crianças e curso no SindilojasPOA

> O Fort, de Viamão, abre em 27 de setembro. A loja era Maxxi Atacado e foi comprada do Carrefour. Será o segundo atacarejo do grupo catarinense Pereira no Estado, que estreou em Canoas

> O KFC, maior rede de frango frito do mundo, abre ainda este ano no Bourbon Shopping São Leopoldo, do grupo Zaffari.

> A gaúcha Lord's Trajes, maior rede no segmento no Brasil, chega a Santa Catarina, com a primeira franquia. A marca tem hoje sete lojas, seis no Estado e uma em Curitiba.

> José Galló, presidente do Conselho de Administração da Lojas Renner, assumiu vaga no Conselho Consultivo das Empresas SIM, de combustíveis.

> A CDL Porto Alegre lançou guia para lojistas ampliarem vendas no Dia da Criaças. Conteúdo está no site cdlpoa.com.br

> O SindilojasPOA terá na quinta-feira (21) o Café com Lojistas, na sede no Centro Histórico. O tema é "Imagem, Narrativa e Conexão nas relações de Consumo, com a produtora de moda Madeleine Muller e o fotógrafo de publicidade e moda Raul Krebs. Associados têm inscrição gratuita. Público em geral paga R$ 50,00.