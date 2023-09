Cris Boaretto estreia em Porto Alegre

"Abri uma loja com alma de atelier." Nada como a própria empreendedora para definir o ponto que já chama a atenção no coração do bairro Três Figueiras, perto do Iguatemi Porto Alegre e num polo que vem sendo alvo de marcas entre referência em vestuário de alto padrão. A designer de moda Cristiane Boaretto acaba de dar o passo mais ousado na trajetória do negócio, que começou com alfaiataria corporativa apenas no digital, antes mesmo da pandemia de Covid-19 e depois migrou para o físico, redesenhando o modelo e agora com giro de 360º. A Unique Alfaiataria virou Cris Boaretto, assinatura autoral e pessoal, como define Cris, que detalhou para a coluna a estratégia atrás da nova marca. A loja na rua Teixeira Mendes, 1240, transpira as intenções da jovem varejista, que começou a carreira fazendo uniformes para empresas, mas com uma pegada forte de customização e design. Aí surgiu a Unique, que acabou transbordando para o atendimento de segmentos executivos e também pessoal. Parte das influências na operação veio de uma imersão em Nova York, em 2020. A loja tem vários espaços, com araras dos modelos clássicos e personalizados. Na entrada da loja, um corredor com luz LED destaca a "peça estrela" da coleção. A Cris Boaretto loja explora muito a ambientação, tem um grafite em toda uma parede com a ponte do Brooklyn e espaço instagramável.

"Aqui vamos fazer as lives da Black Friday", adianta ela. "O espaço que é o coração da loja tem painéis que mostramos o processo de criação e evolução das peças, com estilos de clientes e história da marca", explica a designer. No novo espaço - a marca tem uma unidade, que foi a primeira, no bairro Moinhos de Vento, as clientes vão ver mais peças autorais, com bordados feitos pela lojista. "É uma linha cápsula super exclusiva dentro de uma nova proposta, com peças únicas e detalhes mais requintados", define Cris, que pretende começar a testar um projeto de blazeria, com consultoria do Sebrae-RS.