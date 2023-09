Supermercado doa 1,6 tonelada de produtos para vítimas de inundações

Patrícia Comunello

Dentro da força-tarefa de ajuda às áreas atingidas pela destruição das chuvas e inundações no Rio Grande do Sul, redes de supermercados e outros segmentos do comércio se mobilizam para levar alimentos e itens de higidene e limpeza às famílias atingidas no Vale do Taquari. A rede Super Rissul, do grupo Unidasul, enviou nesse sábado (9) caminhão com 1,6 tonelada de produtos.