Loja de calçados vai abrir onde já foi tradicional café no Moinhos de Vento

Um dos endereços onde funcionou por 25 anos uma das cafeterias mais populares de Porto Alegre, até fechar em meados de 2020 no auge da pandemia, vai ter nova operação e bem diferente. No ponto na rua mais badalada do bairro Moinhos de Vento e ex-Café do Porto, a Bottero, fabricante e varejista de calçados e acessórios femininos, deve abrir unidade até fim de setembro, informa a marca.

LEIA MAIS: Café do Porto encerra operações físicas após 25 anos na Padre Chagas

A calçadista, uma das maiores fabricantes do Brasil no setor, terá a terceira franquia no Rio Grande do Sul, desta vez na rua Padre Chagas, 293. Há menos de um mês a segunda unidade entrou em operação no Praia de Belas Shopping, também na Capital.

A fachada da Padre Chagas já está pronta e estampa o aviso de que, em breve, estreia em uma das regiões de renda mais alta e referência do varejo gaúcho. A unidade tem 70 metros quadrados.

A Bottero foca produtos em couro e está há 38 anos no mercado, que inclui Brasil e outros 35 países. A rede soma 25 lojas exclusivas da marca. São duas próprias no Estado, uma de fábrica em Parobé, sede da indústria, além das três franquias.

Segundo a rede, a nova operação vem com pegada de loja conceito, "com layout diferenciado". "Foi pensada para ser um local de encontro para que o público conheça as principais tendências da marca", define a varejista.

No imóvel onde está desembarcando a Bottero, funcionou um negócio de gastronomia, aberto em 2021 e que se mudou para espaço próximo. Ao lado da futura Bottero, tem um Z Café, marca porto-alegrense que tem pontos próprios e de franqueados.

"O bairro funciona como uma vitrine para marcas, pois recebe consumidores de outros bairros, atraídosporrestaurantes e sorveterias", citaSérgio Galbinski, presidente da Associação Gaúcha do Varejo (AGV).