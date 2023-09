São João instalará farmácia-contêiner inédita em cidade arrasada por inundação

A rede gaúcha São João vai montar uma farmácia-contêiner inédita nos modelos de operação da marca em Roca Sales, uma das cidades destruídas pelo impacto do ciclone extratropical e das inundações registradas desde o começo desta semana no Rio Grande do Sul.

O grupo, com sede em Passo Fundo e que já repassou remédios e outros itens em meio ao socorro a desabrigados, atende apelos feitos por autoridades e dirigentes comerciais da cidade, pois as instalações que existiam foram afetadas. O presidente da São João, Pedro Henrique Brair, disse que a loja que tinha no município não tem condição de reabrir por enquanto.

A rede enviará o modelo de instalação até a manhã deste sábado (9) ao município. A Farmácia Container São João terá medicamentos e materiais de higiene pessoal para "auxílio às vítimas da catástrofe ambiental que atingiu o Vale do Rio Taquari", diz o grupo, em nota.