Vinícolas da Campanha buscam novos mercados no Brasil e exterior

A Wine South America (WSA) é foco de atenção em Bento Gonçalves, na Serra, de terça-feira (12) à quinta-feira (14), para abrir e consolidar mercados. É o que espera Pedro Candelária, presidente da Associação Vinhos da Campanha, que reúne 19 vinícolas, que produziram 8 milhões de litros na safra de 2023. Candelária, português que dirige a Campos de Cima, em Itaqui, falou com a coluna:

Minuto Varejo - Quem está na associação?

Pedro Candelária - A associação surgiu em 2010, unindo 11 pequenos a grandes produtores, para buscar a Indicação de Procedência (IP) Campanha Gaúcha, obtida em 2020. Hoje somos 19 associados, que produziram 8 milhões de litros em 2023, 15% menos que em 2022, mas uma das melhores safras. Aliás, desde 2018, evoluímos ano a ano em qualidade e regularidade das bebidas.

MV - O que vocês esperam da WSA?

Candelária - Prospecção de novos mercado, fortalecimento de relacionamentos com clientes atuais, tanto no mercado externo como no nacional, e novos laços. Vamos buscar mais visibilidade para os vinhos da Campanha Gaúcha, com novas safras e lançamentos. É uma região ainda jovem no mundo do vinho e muito dinâmica, que vai além de vinhos e espumantes.

MV - Qual é o impacto até agora da IP?

Candelária - Mudou a percepção, mas é um caminho longo. As pessoas sabem que a região tem caracteristicas próprias. Temos desafios a superar, como as distâncias (estamos longe dos grandes centros) e melhorar a infraestrutura, de transportes a comunicações. Outro desafio é combater o descaminho, que só cresce na fronteira. Uma medida seria a Receita e Polícia Federal acabarem com leilões de apreensões, pois o produto com preço menor volta ao mercado.