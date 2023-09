No Ponto: Leitura no Villagio Caxias, ParkShopping Canoas, BarraShoppingSul e Oiamo de Tiago Braga

>> O Shopping Villagio Caxias vai ter nova livraria. A Leitura, maior rede do País, abre em dezembro segunda loja gaúcha. "Os amantes de livros e comunidade em geral terão mais uma opção", diz o superintendente do Villagio Caxias, David Hunner. O Villagio soma 16 novas marcas, entre contratos e aberturas, em 2023. Já abriram: KFC, Bagaggio, Havaianas, Carter's, Madison & Cult Esthetic and Health, Fuzuê Baby Kids Teen, Havanna, Travelex Confidence, Outback Steakhouse, New Era, Nobs & CO, 4Shape Suplementos, Encanto, L'Occitane Au Brésil e Kings Sneakers. Vão abrir: Calzedonia (outubro), Nova Era (abre em novembro) e Livraria Leitura (dezembro).

>> O ParkShopping Canoas está sem uma das maiores atrações: a pista de patinação, desativada temporariamente "para manutenção de rotina", diz o empreendimento. Enquanto isso, entra em cena o Park Fun, até 22 de outubro, cm tobogã de 12 metros, camas elásticas, escorregadores, torre de escalada, slackline e piscinas de espuma.

>> O BarraShoppingSul tem mais 546 vagas cobertas no estacionamento externo, no Nível Jockey, entre os setores E e D. Com isso, 43% das 3,8 mil vagas passam a ter cobertura. O aporte foi de R$ 1,6 milhão.

>> O designer gaúcho Tiago Braga leva a marca Oiamo à Paris Design Week 2023 na Semana de Design de Paris. O designer estreia na Collector's House. Estarão na mostra o Banco Achego e a Luminária Hornero, parceria com o coletivo de artesãs da Associação Ladrilã para o Projeto Raiz.