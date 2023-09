Mais 78 cidades estão na mira

Mais expansão vai vir em 2024 e com tamanho que supera a média de anos recentes. A Elevato planeja o maior crescimento físico, revela Irio Piva à coluna. "Serão cinco novas lojas no Rio Grande do Sul e três em Santa Catarina", lista o empresário, também presidente da CDL Porto Alegre.

Mas outro ativo chama a atenção: o mapeamento de localidades onde a marca pode se instalar nos próximos anos. São pelo menos 78 cidades, 49 no Estado e 29 no território catarinense. "Todas com potencial para futuro", define Piva.

O mais curioso é o que entra no estudo desse "potencial". O sócio-fundador da Elevato diz que, além de população, renda, logística e imóveis, são são considerados número de arquitetos na cidade e volume de argamassa vendida.