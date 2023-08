Unimed POA no parque em Esteio

Patrícia Comunello

Imprescindível em um dos maiores eventos agropecuários da América Latina e o maior, em público, do Estado, o serviço médico da Unimed Porto Alegre está de prontidão 24 horas no Parque Assis Brasil, em Esteio, palco da Expointer. São dois postos, um que opera 24 horas e fica no acesso ao portão 5 (foto). Na área do Pavilhão da Agricultura Familiar, fica o segundo, com atendimento médico das 8h às 20h. Além disso, são duas ambulâncias, uma com suporte avançado de emergência, e moto. A equipe tem médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A UnimedPOA garante o serviço oficial de emergência da feira há 13 anos, uma operação que une UnimedPOA, Vale do Sinos e Unimed Federação.