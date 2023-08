Ganhar atenção do consumidor vem antes de vender, destaca simpósio de varejo em Caxias do Sul

"Varejo é sobre como ganhar minutos de atenção e depois vender", avisou Fabiano Zortéa, do Sebrae-RS, para uma plateia de mais de 600 pessoas no 5º Simpósio Estadual do Varejo, em Caxias do Sul. O evento, organizado pelo Sindilojas Caxias. Entender as demandas de clientes e ter equipes de vendas afinadas e preparadas para atuar no ponto físico e digital foram destaques no simpósito na maior cidade da serra gaúcha.

O evento, no Intercity Hotel, focou desde ações em redes sociais ao uso de mágica e novas mídias para vender e as mensagens que o cliente envia, sobre demandas e o que espera das empresas que ofertam produtos ou serviços. A programação buscou levar ferramentas e confrontar as ações tanto no front digital como físico do comércio. O simpósio teve grande salto de público frente à edição de 202, quando registrou 350 participantes. "Superou nossas expectativas", comemorou Boff.

"O grande desafio do varejo físico é transformar uma simples compra em um momento único, centrado na experiência humana, enfatizando as diferentes formas de surpreender e envolver as pessoas”, afiimou o presidente do Sindilojas Caxias, Rossano Boff.

Zortéa apresentou o que é o novo varejo raiz, que para ele é reviver antigas práticas para as novas demandas.

"Varejo é sim resgatar o que deu certo no passado e ver o que vai vir ter de novo. Vender é adaptação e disponibilidade", acrescenta o especialista do Sebrae-RS. O coordenador de varejo do Sebrae-RS citou também que há problemas que precisam ser olhados, como não dar conta das perguntas e demandas que o consumidor apresenta no WhastApp, um dos canais digitais que mais ganha espaço e relevância.

"O bom venddor do digital não é necessariamente o do fisico. A vendedor do físico precisa ser bem treinado para vender no digital. Hoje está ficando muito dinheiro na mesa", alerta Zortéa, sobre uma demanda urgente, que é formar os funcionarios para lidar com as tecnologias para não perder oportunidades de atender o consumidor no que ele busca.

Um dos motes é que as ações na área podem envolver entretenimento e ainda maior valorização do contato físico. "O varejo que vende mais é o que está sorrindo", lembrou Zortéa.

"Apresentação de um produto faz toda a diferença na hora da venda. Se não conseguiu vender, deve ter algum problema relacionado a isso", preveniu Max Daguano, coach e consultor. Apontar situações até óbvias e simples que estão ou não bem no negócio serve para um resultado imprescindível:

"Varejo é dinheiro no bolso. Se não está entrando dinheiro, tem de parar e ver o que está errado. Varejo precisa ter rentabilidade, tem de vender", reforça Daguano. Com este alerta, a ideia de xx se conecta coma Zortéa. No passado, a eficiência operacional é item básico em quem tocava uma loja.

Outro dessfio que virou pauta no simpósio é como atrair o cliente para a loja. Zortéa citou que pesquisa recente da IBM mostra que apenas 39% das pessoas começam a compra pelo ponto físico. "O consumidor tem novas demandas, está mais digital.

"Presencial será sempre presencial e tem calor humano", defendeu Daguano, destacando a relevância da loja física.

O influencer Felipe Theodoro abriu o simpósio com a provcação: "Bora Bater a Meta?" Theo, que tem mais de 3,5 milhões de seguidores no Instagram, falou sobre as qualidades de um bom vendedor e contou que prestava atenção às pessoas que mais vendiam na loja para entender a conexão com os clientes. O influencr listou qualidades para ser um bom vendedo, como ajudar o cliente, conhecer bem as necessidades e criar iniciativas diferenciadas para venda.

O empresário, consultor e pesquisador da Arte Mágica, Marco Zanqueta levou ao palco truques de vendas e avisou "sem trabalho não existe mágica". O palestrante é mágico profissional e abordou a metodologia envolvendo lúdico, "mas com papo é sério”. O consultor une mágica e conteúdo para levar a informação e motivação para encantar o cliente, citou o Sindilojas Caxias. "Às vezes, a gente perde oportunidades por não falar a língua do cliente", observou Zanqueta.