Entrevista

Reforma tributária, SPC Brasil e experiência do consumidor foram tema da 1ª Convenção Lojista. O presidente da Federação Varejista do RS, Ivonei Pioner, analisa o evento e traça desafios:

Minuto Varejo - Qual é o balanço da convenção?

Ivonei Pioner - No primeiro dia, abordamos reforma tributária e SPC Brasil, do qual somos distribuidores exclusivos no Estado. Na sexta-feira, falamos sobre o que importa: que é a experiência do cliente. São pessoas trabalhando para pessoas. Precisamos entender quem é o público que busca o varejo, além de agregar tecnologia para que a compra seja um processo fluido, sem dificuldades.

MV - O que é mais difícil para os lojistas ainda?

Pioner - A cultura. Viemos de um tempo onde orientações rígidas e chefias eram impostas, como se fossem leis. As pessoas hoje questionam, biscam individualidade e querem ser ouvida. É difícil para quem está no comércio entender esta mudança. Hoje não há uma única forma de fazer as coisas. Temos de descobrir o que o consumidor busca em nossos negócios.

MV - Que pauta está em foco até o fim do ano?

Pioner - Uma grande bomba que tem de ser desarmada é a visão sobre a reforma tributaria, que está muito negativa. As emtiades estão no dia a dia em Brasilia para que a reforma aconteça e de forma viável e que tenha crescimento. É preciso muita atenção com as leis complementares, pois elas vão determinar a qualidade ou não da reforma. Tivemo encontro da Frente Parlamentar da reform aem Bento Gonçalves. Há conquistas, mas muitas negociações ainda vão acontecer.

MV - Como está o setor após o primeiro corte de juros?

Pioner - Tem economistas que falam em recessão técnica, com interrupção de crescimento. À medida que há uma distensão do ambiente, os empreendedores e os consumidores reagem. Esperamos ainda crescimento no segundo semestre. Esperamos um clima mais tranquilo ara qeu possmos atingir metas.

MV - O Natal é mais promissor?

Pioner - Sim, podemos falar nesta perspectiva. Ninguém deseja um Natal sem resultados. Vai ter crescimento e vai ser pequeno, mas não esperamos que não tenha.

MV - Quais são as próximas ações da federação?

Pioner - Tivemos um tempo de unir todos, mudar o mindset da federação após a ruptura. No primeiro semestre, as consultas de crédito no SPC cresceram mais de 30% no Estado, Também aumentamos o número de associadas, que chegam a 101 entidades. Em fevereiro de 2022, eram 50. Hoje são mais 35 mil CNPJs no sistema. Estamos fazendo muitas formações para quem está com a federação. A convenção foi um marco. É tempo de crescer como varejo, empreendimrntos e movimento no Estado.