Embarque do Aeroporto Salgado Filho ganha quiosque de souvenires gaúchos

 A Boutique do Sul, com loja no segundo piso do Aeroporto Internacional Salgado Filho, "acessou" o embarque doméstico, onde opera um quiosque da marca. Em breve, o espaço vai virar loja e outro quiosque será montado bem perto. A marca de souvenires tem origem no antigo terminal. A sócia Shirlei Escobar conta que a operação foi destaque em vendas no aeroporto e que cuia e bomba de chimarrão são os itens mais vendidos.