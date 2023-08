Equifax deve ampliar serviços de birô de credito, projeta CDL-POA

Com a conclusão do processo de combinação de negócios entre a Boa Vista SCPC e Equifax, a CDL Porto Alegre (CDL-POA) projeta ampliação de serviços e produtos de análise de crédito no Estado. "Estamos muito animados", resumiu o presidente da CDL-POA, Irio Piva, sobre a nova fase e agora sob comando da "líder global em análise de crédito".

A entidade gaúcha manteve também fatia do capital, mesmo que menor na operação, seguindo acordo que deu origem à Boa Vista em 2013, quando houve o rompimento da câmara lojista da Capital com o SPC Brasil. "Teremos gradativamente novos produtos e serviços de forma gradativa. Já tínhamos uma operação forte e vai ser ampliada, fortalecida com uma empresa que é lider mundial", associa Piva.

A coluna Minuto Varejo havia noticiado a renovação até 2040 do acordo entre a CDL-POA e a Boa Vsta para uso do suporte de análise que chega a mais de 160 entidades parceiras, entre CDLs, Sindilojas e associações comerciais do Rio Grande do Sul.

A Boa Vista Serviços passou a ser uma subsidiária integral da Equifax Brasil. A Equifax Internacional passou a ter 80% da Equifax Brasil. Os outros 20% restantes são da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), CDL-POA, Associação Comercial do Paraná (ACP) e do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio).