No Ponto: Expoagas, McDonald's, Sam's Club, Toni Pasta e Martinato

> Expoagas, que termina hoje no Centro de Eventos da Fiergs, cobra pela primeira vez ingresso (R$ 30,00) e não sente o impacto negativo no fluxo. Segundo a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), o primeiro dia somou mais de 22 mil visitantes, quase 2 mil a mais que na largada de 2022.

> McDonald's da Silva Só, um dos mais buscados no Sul do Brasil, entrou em reforma, mas mantendo a operação. O drive-thru da loja é p mais movimentado da rede na cidade. Outra unidade da marca que passa por atualização é a do Rua da Praia Shopping, no Centro Histórico.

> Sam's Club, hoje do grupo Carrefour, não tem data ainda para abrir no BarraShoppingSul, ao contrário do que sugeriu postagem no Instagram da bandeira de clube de compras, sugerindo para breve a estreia. A unidade, segunda na Capital e terceira do Estado (a outra fica em Caxias do Sul), será ao lado do hipermercado Carrefour, que sucedeu o BIG no Barra.

> Coluna corrige/acrescenta: o dono da Toni Pasta, que acaba de abrir no Mercado Público, Marcus Costa, prevê mais filiais até o fim de 2023 e foco em franquia em 2024. A Óptica Martinato, pauta da série Histórias do Comércio, foi fundada em Rio Grande, em 1912, e depois se mudou para Caxias do Sul, onde está há 88 anos.