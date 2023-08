Como estão as obras dos atacarejos das grifes "Zaffari":em Porto Alegre

Atacarejos movimentam a expansão do setor de supermercados no Rio Grande do Sul. Porto Alegre é um dos palcos da multiplicação das lojas. Pelo menos cinco grupos, dois deles de Santa Catarina, estão com obras ou com projetos licenciados para erguer unidades. Dois deles são das grifes Companhia e Comercial Zaffari. O Cestto (grupo Zaffari) está sendo implantado na zona Sul. Já o Stok Center (Comercial Zaffari) está quase pronto na zona Norte. A coluna Minuto Varejo conferiu as obras e mostra, em vídeo, a diferença no ritmo de construção de cada projeto. Mais detalhes pelo QR Code.