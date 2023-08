Como é o Butterfield Market, o mais nova-iorquino dos mercado de vizinhança

A coluna Minuto Varejo produziu vídeos sobre varejos e áreas comerciais que despontam em Nova York. Um deles mostra o mercado de vizinhança Butterfield Market, fundado em 1915 no Upper East Side, em Manhattan.

Comandado pela terceira geração, o negócio tem grande proximidade com moradores e aposta em três forças: qualidade, ambiente e atendimento - os funcionários são atenciosos e interagem com os clientes o tempo todo-, e prioridade a produtos locais.

Além disso, o layout da loja, com as cores e a programação visual, combina proposta entre passado, no estilo de letras, e soluções ligadas ao pós-pandemia e facilidades, como a Express Window (do inglês, janela expressa), que dá para a calçada e por onde os clientes pedem e retiram o frozen yogurt da marca, para comer andando pela rua ou sentado nos bancos ao redor da loja.

Joelle Obsatz, uma das proprietárias e bisneta dos fundadores, conversou com a coluna, detalhou as razões do sucesso da operação e garante que é o mercado com mais marcas de Nova York. São mais de 600 metros quadrados na loja principal, avenida Madison com rua 85. A loja original, de 1915, fica na avenida Lexington, 1114 (entre as ruas 77 e 78).