Entrevista

Professor da ESPM e Universidade de São Paulo (USP) e autor do livro Economia da Paixão - Como viver mais e melhor fazendo o que ama, Marcelo Pimenta acompanhou o New York City Small Business Expo 2023, focado em inovação para pequenos negócios. Pimenta, gaúcho radicado em São Paulo, compartilha percepções e indica o que precisa entrar no radar no Brasil:

Minuto Varejo - O que pautou a Expo 2023?

Marcelo Pimenta - Digitalize-se de todas as formas para se tornar mais humano nas relações, das vendas, marketing, planejamento à produção de conteúdo.

Minuto Varejo - Como está Nova York três anos depois da pandemia?

Marcelo Pimenta - Nova York tem a capacidade de propor tendências e onde as mudanças são mais rápidas. Há um movimento de humanização e de voltar a atenção para as pessoas, usando a tecnologia como suporte, a economia da paixão, sustentabilidade e vida natural, fazendo com que o consumidor tenha momentos de se cudiar, que não só quando vai ao médico, mas quando come, escolhe um jeito de ir ao trabalho e se veste. Mesmo com o fenômeno do sincronismo do movimento da internet, com tudo muito conectado em tempo real, nem sempre a novidade chega tão rápido ao Brasil.

MV - A diferenciação é o caminho?

Pimenta - O poder dos nichos é muito forte. Em Nova York, tem o café Honey Brains, especializado em mel e de todos os tipos, para fortalecer o cérebro. É um negócio que tem tudo a ver com o pós-pandemia, pois as pessoas buscam mais qualidade de vida, conexão com propósito e valorização do que é local.

MV - Quando se foca em nichos, o que precisa cuidar?

Pimenta - Funciona para o empreendedor encontrar um diferencial, mas nem tudo dá certo. Precisa atentar para a necessidade que não foi atendida para poder alcançar o objetivo.

MV - Digital versus físico: este dilema está resolvido?

Pimenta - Fica cada vez mais evidente que não basta mais usar o digital para vender e atender, mas em tudo, desde como gerenciar o negócio e organizar o estoque e como faz as contas de pagar e receber, além de vender. A tecnologia precisa transformar o jeito de fazer tudo isso. Antes se olhava muito para o cliente, usando como canal de distribuição. Hoje o digital está em toda a empresa. Sem esquecer que as pessoas querem cada vez mais contato humano e pessoal. Tem situações em que a pessoa passa correndo no ponto físico, mas pelo WhatsApp conta histórias. Não há mais um padrão. No on e off-line, precisa entender o cliente para saber que tipo de relacionamento ele quer. Isso torna mais complexo o negócio.