Mercado Público de Porto Alegre abre no Dia dos Pais; veja a lista das operações

bancas e restaurantes do Mercado Público de Porto Alegre voltam a abrir neste domingo (13). Como é Dia dos Pais, o número de operações reduziu frente ao anterior, que marcou a nova fase de operação com mais um dia da semana no calendário dos estabelecimentos e dos frequentadores. Asvoltam a abrir neste domingo (13). Como é Dia dos Pais, o número de operações reduziu frente ao anterior, que marcou a nova fase de operação com mais um dia da semana no calendário dos estabelecimentos e dos frequentadores. De 25 estabelecimentos na estreia , no domingo (6), agora são 15.

A lista do que vai abrir foi divulgada nesta sexta-feira (11) pela Associação do Comércio do Mercado Público Central de Porto Alegre (Ascomepc). Segundo a entidade, muitas bancas, principalmente lojas, tiveram mais dificuldade para preencher o quadro para abrir, devido à rotina de folgas aos domingos.

Os horários tiveram ajustes por tipo de atividade. Lojas abrem das 9h às 13h, e os restaurantes atenderão das 9h às 15h. A Ascomepc observa que as pessoas que estiverem nos restaurantes poderão continuar consumindo mesmo após as 15h.

Lojas e restaurantes que abrem domingo (13) no Mercado Público

Funcionamento:

Lojas: das 9h às 13h

Restaurantes: das 9h às 15h

* Às 15h, os portões fecham. Pessoas que estiverem nos restaurantes poderão continuar consumindo.

Lojas:

Açougues: Açougue San Remo e Casa de Carnes Santo Ângelo



Cafeteria: Café do Mercado - Loja 103



Erva-mate: Banca 33



Fiambrerias: Adega do Holandês e Banca Central 54



Fruteiras: Banca 10 e Banca 11



Produtos de confeitaria: Armazém do Confeiteiro



Produtos naturais: Box 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e Casa Herbata



Restaurantes: Bar Chopp 26, Mamma Julia, Restaurante Gaúcho e Gambrinus

Sorveteria: Banca 40