Dia dos Pais: Shoppings apostam em flores e interação de pais e filhos

Dia dos Pais, comemorado no dia 13 de agosto, tem movimentado o varejo do Rio Grande do Sul, com promoções em shoppings R$ 700 milhões em vendas , comemorado no dia 13 de agosto, tem movimentado o varejo do Rio Grande do Sul, come expectativa deno comércio gaúcho. Outras apostas, escolhidas por shoppings do estado, são festival de flores e ação para incentivar a interação entre pais e filhos. Enquanto no Food Hall Dado Bier e na Lugano, é vez de variedade e itens comemorativos para a data.

Shopping do Vale - Cachoeirinha

O Shopping do Vale, em Cachoeirinha, recebe a Feira das Orquídeas especial de Dia dos Pais. O evento acontece de 11 a 13 de agosto, das 10h às 22h na sexta e no sábado, e das 14h às 20h no domingo. O evento contará com as mais diversas espécies de orquídeas do Orquidário Avani, incluindo mudas e arranjos maduros.

O empreendimento da Região Metropolitana também terá exposição de fotos em homenagem ao Dia dos Pais, disponível até dia 20 de agosto, Pedalada promovida pela Sindilojas no dia 27 de agosto, para pais e filhos curtirem o momento de exercícios lado a lado, atrações especiais de Dia dos Pais no espaço Arte e Leitura dia 12 de agosto e o conhecido Som na Praça do shopping, apresentando Wallan Bass dia 12 e Tom Amorim dia 13.

Shopping Total - Porto Alegre

O Shopping Total investiu em um espaço interativo para pais e filhos, que conta com jogos, fliperama, Air Hockey, sinuca e Fla-flu (pebolim). Outro atrativo é o jogo "Diz aí, pai", em que pais e filhos vão responder perguntas para “medir” o conhecimento, como o brinquedo preferido do seu pai, qual o crush famoso da sua filha, entre outras questões para aproximar as famílias. O espaço para diversão fica Rua D, Piso Cristóvão Colombo, em frente ao Califórnia Coffee. A área funciona de 4 a 13 de agosto, das 12h às 21h, com a presença de monitores.

Food Hall Dado Bier - Porto Alegre

No Food Hall Dado Bier, localizado no segundo andar do Bourbon Country, em Porto Alegre, a data é celebrada com buffet de feijoada e comida mexicana. Além das sete opções gastronômicas tradicionais, será oferecido um festival de delícias mexicanas no Tangamandápio (R$ 58), com nachos, tortillas de milho, guacamole, pico de gallo, frijoles refritos, fajitas de pollo, porquinho agridoce, entre outros, e a tradicional Feijoada do Caninha (R$ 65).

site do food hall Os pais ainda serão presenteados com uma cerveja Dado Bier cortesia no dia 13 de agosto. A comemoração acontece das 11h30min às 16h, e podem ser feitas reservas antecipadas pelo

Lugano

Outra aposta que envolve varejo e experiência é a campanha da Lugano, de Gramado. As chocolaterias oferecem itens presenteáveis disponíveis, como a plaquinha de "Pai te amo", com 70g; diversos tipos de barras, bombons, trufas, drágeas, chocolates personalizados, entre outros.

Já as cafeterias espalhadas pelo Brasil possuem um cardápio especial que segue até o dia 13 de agosto. Os itens temporários são Quiche de Linguiça Caprese (R$ 22); Bolo de vó com cerveja Dunkel acompanhado de chocolate 50% derretido (R$ 19); e Cappuccino de Dia dos Pais, feito com creme branco, creme de avelã avelíssimo, leite vaporizado, café, chantily e um toque de canela (R$ 21).