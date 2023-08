Dobradinha Cassol e Fort em Novo Hamburgo

Patrícia Comunello

"É a tendência de varejo de destino, com operações no mesmo terreno, criando destino para o consumidor. O site fica mais quente, mais atrativo", conceitua o CEO do grupo Cassol, Rodrigo Cassol, sobre o que está na base da dobradinha que o grupo vai ter em Novo Hamburgo. O prédio da bandeira Cassol Centerlar, de materiais de construção, vai ser erguido na mesma área que terá um atacarejo Fort, do grupo Pereira. Aliás, são dois catarinenses repetindo a receita da proximidade, pois já são vizinhos, só não estão no mesmo terreno, em Canoas, no entorno do ParkShopping Canoas. Em Novo Hamburgo, a Cassol se instalará na rua Vinte e Quatro de Maio, número 368, no bairro Rincão. A loja terá 2,5 mil metros quadrados totais e 2,1 mil de área de venda. O projeto está na prefeitura. A outra loja prevista para o RS, em 2024, será em Capão da Canoa, vizinha à Havan, outra catarinense, e Stok Center, da Comercial Zaffari. Cassol diz que dividir o mesmo site físico também gera fluxo 15% maior na loja. Além de planos de expansão para o Estado, a rede terá mais duas dentro de casa - Criciúma e Itajaí - e outras duas em Curitiba, no Paraná. O CEO adiantou que há plano de mais lojas gaúchas em 2025 e um dos destinos será Gramado ou Canela.