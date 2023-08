Dia dos Pais no RS é marcado por campanhas em shoppings e presente de última hora

Maria Welter e Patrícia Comunello

O comércio gaúcho espera a leva de última hora de consumidores para as compras do Dia dos Pais. Pesquisas em Porto Alegre e Caxias do Sul, duas das maiores cidades gaúchas, mostram que grande parte dos filhos vai comprar esta semana e até no domingo (1).

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RS (FCDL-RS) espera R$ 700 milhões em vendas na data deste ano, 10% acima do mesmo período de 2022. A entidade considera crucial a expectativa positiva para impulsionar a economia estadual e fomentar as vendas do comércio gaúcho, que ainda enfrenta um cenário desafiador para obter resultados similares aos d. o período pré-pandemia.

"O Dia dos Pais é a quarta data comemorativa mais importante do comércio brasileiro em movimentação financeira. Queda da inflação e a redução de 0,5 ponto percentual na taxa Selic devem dar mais fôlego ao poder de compra das pessoas", destaca o presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, em notaRoupas, calçados, perfumaria e produtos de higiene, bebidas e eletroeletrônicos devem pautar os presentes. O tíquete médio deve ficar em R$ 255,00, diz a FCDL-RS.

Maior polo comercial gaúcho, a Capital deve registrar receita com a datade R$ 190 milhões,aponta levantamento do Núcleo de Pesquisa do SindilojasPOA, com base em sondagem com lojistas. Pesquisa do de intenção de compra realizada pelo SindilojasPOA indica que 58,3% dos entrevistados vão comprar esta semana o presente. Outros 17,4% vão deixar para a véspera e 4,9% para o Dia dos Pais a compra. Apenas 13,4% das pessoas resolveu com antecedência a demanda.

Os principais presentes que devem pautar as aquisições são roupas (44,8%), cosméticos, perfumaria e produtos de higiene (15,7%), calçados (13,4%) e bebidas (9,4%). Os pais, também ouvidos pelo sindicato, sinalizam em parte para a lista, e indicam preferência por roupas (29,4%), calçados (18,6%), almoço/jantar (18,6%) e cosméticos/perfumaria/produtos de higiene (14,7%). O tíquete médio deve ser de R$ 267,00 por consumidor, 6,2% acima de 2022.

A CDL de Caxias do Sul, segunda maior cidade gaúcha, espera vendas estáveis este ano, seguindo a data de 2022. Pesquisa de intenção de compras feita pela entidade caxiense indica que 44% das pessoas deixaram para comprar os presentes nesta semana. Já 24,3% devem adquirir os produtos na véspera ou no domingo, dia da festividade.

Shopping centers em diversas localidades apostam em sorteios, a partir de uma faixa de gastos para troca por cupons da sorte ou brindes. Alguns empreendimentos, como o Pontal Shopping e Shopping Total, em Porto Alegre, e o Canoas Shopping, em Canoas, resolveram criar ambientes e ações para aproximar ou elevar a interação entre pais e filhos, sem vincular com compras ou maior nível de gastos. Entidades lojistas também fazem ações para ativar as vendas. A CDL de Lajeado sorteia cinco vales-compra de R$ 1 mil a cada R$ 100,00 em compras. A Câmara dos Lojistas de Santa Cruz do Sul tem sorteio de vales-compras para notas acima de R$ 50,00 com diferentes valores dos prêmios.

Shoppings fazem sorteios para atrair vendas no Dia dos Pais:

> BarraShoppingSul (Porto Alegre): sorteio de motos Royal Enfield. Concorrem gastos acima de R$ 300,00. Cadastro das notas vai até 13 de agosto.

> Bella Città Shopping (Passo Fundo): sorteio de 10 vales-compra de R$ 1 mil cada. Concorrem gastos a partir de R$ 250,00. Cadastro de notas até 13 de agosto.

> Bourbon Shopping, do grupo Zaffari (diversas cidades): quatro viagens para o Chile, com tour na vinícola Concha y Toro. Concorrem notas acima de R$ 750,00. Troca por cupons vai até 14 de agosto. Estão na campanha Wallig, Assis Brasil, Ipiranga, Country e Teresópolis, em Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo e San Pellegrino, em Caxias do Sul.

> Gravataí Shopping (Gravataí): três cervejeiras Consul Titanium. Concorrem notas acima de R$ 250,00. Troca por cupons vai até 13 de agosto.

> Iguatemi (Porto Alegre): sorteio de um carro Mitsubishi Eclipse Cross. Concorrem notas a partir de R$ 400,00. Cadastro pelo app do shopping até 14 de agosto.

> ParkShopping Canoas (Canoas): sorteio de motos Royal Enfield. Concorrem notas a partir de R$ 300,00 para quem já temcadastro noapp Multi. Valem gastos até 13 de agosto.

> Passo Fundo Shopping (Passo Fundo): dois vales-compra de R$ 2 mil. Concorrem notas acima de R$ 350,00. Troca por cupom vai até 13 de agosto.

> Shopping Pelotas (Pelotas): 30 kits churrasco da Tramontina e duas churrasqueiras Naterial Centaurus. Concorrem notas acima de R$ 250,00. Troca por cupons vai até 13 de agosto.

> Villagio Caxias (Caxias do Sul): notas a partir de R$ 550,00 valem uma garrafa de vinho Merlot Nova Aliança. A campanha vai até 13 de agosto