Veja a lista de bancas e restaurantes do Mercado Público que abrirão aos domingos

Aumentou o número de bancas e restaurantes que vai abrir aos domingos no Mercado Público de Público de Porto Alegre. A operação com as lojas e mais pontos de alimentação estreia neste fim de semana. Até esta sexta-feira (4) são 25 estabelecimentos que aderiram. O regimento interno do empreendimento, que entrou em vigor há um mês, não obriga a abertura.

LEIA MAIS: Lojas do Mercado Público de Porto Alegre vão abrir aos domingos

Na lista, estão oito restaurantes. Os demais vão de bancas com produtos de queijos, vinhos, doces, charcutaria, carnes, itens integrais, chás e cafeteria. Hoje são mais de 100 operadores no centro de compras que completa em outubro 154 anos.

A operação no domingo será das 10h às 16h, aproveitando a jornada ligada ao atendimento dos restaurantes. A adesão vem sendo moniotrada pela Associação do Comércio do Mercado Público Central de Porto Alegre (Ascomepc).

Estabelecimentos que abrem no domingo no Mercado Público:

Açougue Estância da Carne



Açougue Mercado da Carne



Açougue Santo Ângelo

Adega do Holandês (ex-bando 38)

Armazém do Confeiteiro



Box 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8



Banca 11

Banca 33

Banca 40

Banca do Holandês

Cachaçaria do Mercado

Café do Mercado

Casa Herbata

Cia da Nutrição

Comercial Martini

Peixaria Japesca



Ponto do Chimarrão

Temakeria Japesca

Restaurante e Choperia Essencial

Restaurante Bar Chopp 36



Restaurante Gambrinus



Restaurante Gaúcho

Restaurante Mamma Júlia

Restaurante Naval

Restaurante Taberna



Fonte: Ascomepc (até 4/8/2023)

Adriana Kauer, presidente da Ascomepc e dona da Comercial Martini, acredita que, "se a experiência der certo" (com impacto nas venda dos negócios), mais bancas vão passar a abrir.

O secretário de Administração e Patrimônio Público, André Barbosa, aposta que 100% das lojas estarão abrindo aos domingos até o fim do ano. "Vamos divulgar que as pessoas podem vir almoçar, comprar carne e outros itens no domingo por que as bancas estarão abertas", incentiva o secretário, apostando que melhorias em áreas do Centro Histórico vão gerar mais fluxo. Além disso,a prefeituradiz que terá um posto permanente da Guarda Municipal a ser instalado no entorno para a segurança.

Recentemente, houve concorrência para ocupação de nove espaços fechados, cujos vencedores estão abrindo aos poucos e seguindo prazo da concessão. Dois já estão abertos: um novo açougue e expansão de uma loja de itens para confeitaria.

Duas frentes estão no radar da secretaria, responsável pela gestão, para qualificar o espaço: obras e serviços de manutenção. Nas ações estruturais, estão sendo feitos consertos no telhado, que devem ser conclupidos em setembro. Depois, virá a troca de piso e de toda a rede hidrossanitária, prevista para levar 18 meses. Também deve ter pintura interna, com tinta doada pela Suvinil. Uma empresa será licitada para assumir toda a manutenção do complexo, da limpeza à segurança.

VÍDEO MV: Colunista mostra o que precisa melhorar no Mercado Público