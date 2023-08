Pontal Shopping lança ação de Dia dos Pais com festival e aulas de música

Pontal Shopping, novo empreendimento da Zona Sul de Porto Alegre Dia dos Pais que conta com um festival de bandas no palco do Hard Rock Cafe e aulas de música com os professores da School of Rock. As inscrições para o concurso vão até o dia 20 de agosto e as aulas gratuitas começam na segunda-feira (7). , lança uma ação deque conta com umcom os professores da. As inscrições para o concurso vão até o dia 20 de agosto e as aulas gratuitas começam na segunda-feira (7).

primeira fase do festival é a de inscrições, que começou na terça-feira (1º) e vai até o dia 20 de agosto, através de formulário on-line O Pontal Volume Máximo: Festival de Bandas de Rock é destinado a bandas cover ou autorais e busca incentivar a cultura musical local, além da conexão familiar. Aé a de, que começou na terça-feira (1º) e vai até o dia 20 de agosto, através de. Também é preciso enviar um vídeo de até três minutos com uma performance da banda e um vídeo de dois minutos em que um dos membros da banda conte sobre como o seu pai o influenciou a ingressar no mundo da música.

Hard Rock Cafe A School of Rock selecionará oito bandas para a semifinal, cujo resultado será divulgado no Instagram do Pontal Shopping. As três bandas que obtiverem o maior número de curtidas em suas publicações, entre os dias 20 e 28 de agosto, serão as finalistas. Os selecionados subirão ao palco dopara mostrarem seu talento na grande final no dia 30.

Já o Rock Experience é destinado a quem quer ter um primeiro contato com o universo musical. A atividade é feita em grupos de até seis pessoas e é destinada a todos com mais de 6 anos de idade. A família terá a oportunidade de aprender com a orientação de um professor da School of Rock, explorando uma variedade de instrumentos, como guitarra, baixo, bateria e teclado.

A ação ocorre nos dias 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22 e 23 de agosto, das 17h às 20h. Cada experiência tem duração de 20 minutos.