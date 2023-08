Shoppings de Passo Fundo e Pelotas têm sorteios para Dia do Pais

De Norte a Sul do Estado, as campanhas de Dia dos Pais tomam conta do varejo. Nas cidades de Passo Fundo e Pelotas, shoppings têm sorteios para incentivar as vendas e presentear seus clientes.

No Passo Fundo Shopping, localizado na cidade mais populosa do Norte gaúcho, a promoção Paizão Premiado sorteia dois vales-compra de R$ 2 mil cada. Os pais ainda podem tentar a sorte na roleta e concorrerem a mais de 500 brindes instantâneos.

Já a campanha de Dia dos Pais do Shopping Pelotas, na região sul do Estado, conta com o sorteio de duas churrasqueiras gourmets Naterial Centaurus e 30 kits churrasco inox Tramontina. A cada R$ 250,00 em compras nas lojas e quiosques, os participantes geram um número da sorte para participar do sorteio.

Para concorrer, os clientes poderão cadastrar as notas fiscais de compras realizadas entre os dias 28 de julho e 13 de agosto. O cadastro pode ser feito on-line através do site da campanha ou presencialmente no balcão de autoatendimento, em frente à Bella Gula.

As compras realizadas de segunda a sexta-feira geram números da sorte em dobro. O sorteio será pela loteria da Caixa Econômica Federal no dia 16 de agosto e os prêmios serão limitados a um por CPF.

"O Dia dos Pais é uma data que reúne toda a família, e o churrasco representa parte dessa união entre os gaúchos, por isso a escolha dos prêmios. Preparamos essa campanha com muito carinho para que pais e filhos possam demonstrar ainda mais o seu amor", destaca Michelle Flores, Coordenadora de Marketing do Shopping Pelotas, em nota à coluna Minuto Varejo.