Mulheres lideram inadimplência em Lajeado, diz CDL

O comércio de Lajeado, uma das cidades que mais cresce em população no Rio Grande do Sul, com alta de quase 30% em 12 anos, entre os censos de 2010 e o mais recente de 2022, calculados pelo IBGE, encara um nível de inadimplência que registra estabilidade, observa a CDL Lajeado, em nota, com base em dados da Boa Vista SCPC.

A taxa ficou em 27,3% em julho, repetindo junho. Pelo menos 17.034 CPFs tinham alguma restrição de crédito. Nesta semana, houve redução da taxa básica de juros Selic, de 13,75% ao ano para 12,25% ao ano. O movimento deve gerar alivio futuro no volume e custo das dívidas atrasadas , avaliou a CDL Porto Alegre.

Em Lajeado, as mulheres são as que mais atrasam contas, respondendo por 50,1% do contingente nesta condição. Por faixa etária, adultos de 30 a 34 anos representam 18,3% dos devedores e com renda entre um e dois salários mínimos (40,7%). No Estado, as consumidoras femininas também são maioria (51%), mas a faixa etária à frente nos débitos vai de 25 a 29 anos (15,2%) e renda de meio e um salário mínimo (39,7%) tem mais atrasos.