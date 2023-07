Nova "Loxinha" chega ao Mercado Público de Porto Alegre

Mercado Público de Porto Alegre avança na instalação nas nove novas operações definidas em pregão no fim de 2022. Comercial Martini, de produtos de confeitaria e descartáveis, que amplia a presença no Mercado. O novo comércio ganhou o apelido carinhosos de "Loxinha", conta a proprietária Adriana Kauer. definidas em pregão no fim de 2022. O primeiro a abrir foi a Estância da Carne . Agora é a vez da, que amplia a presença no Mercado. O novo comércio ganhou o apelido carinhosos de "Loxinha", conta a proprietária Adriana Kauer.

O atual espaço da Martini ganha a companhia das lojas 13 e 15. O novo ponto vem com mobiliário com outro visual frente ao que a clientela já conhece do negócio e mais mix, com farinhas especiais, maquinário e decoração para o segmento.

Adriana, que preside a Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascompc), cita que a operação deve passar de 28 metros quadrados, para mais de 80 metros quadrados, com 56 metros quadrados das novas áreas.

"A ideia é unir a antiga loja às novas", conta ela, que aguarda o aval da prefeitura. Com mais diversidade de itens, a mercadeira espera ampliar o público e ter demanda até de fora do Estado.

Entre a outorga das duas lojas e a implantação, a lojista investiu R$ 680 mil.