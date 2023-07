Gravataí Shopping tem brinde e sorteio de cervejeiras em campanha de Dia dos Pais

A promoção de Dia dos Pais do Gravataí Shopping Center é focada nos pais apaixonados por cerveja. A campanha Pai Cervejeiro começa no dia 28 de julho e vai entregar de brinde um kit com uma cerveja 500 ml e copo personalizado para todos que trocarem sua nota fiscal no valor de R$ 250,00 ou mais nas lojas do shopping, além de um cupom para concorrer a três cervejeiras do modelo Consul Titanium.