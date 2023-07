Catarinense Heróis da Pizza chega a Gramado e abre mais de 60 empregos

A rede catarinense de pizzarias temática Heróis da Pizza chega a Gramado com uma unidade que teve o investimento de R$ 7,5 milhões. Localizada na movimentada avenida das Hortênsias, a pizzaria tem mil metros quadrados e espaço para acomodar 230 pessoas. A inauguração está prevista para o fim de agosto.

Toda a experiência na pizzaria é imersiva no universo de super-heróis. Por isso, a temática escolhida para a unidade da Serra Gaúcha é Nova York, lar de diversas aventuras heróicas. A cenografia do restaurante é ornamentada com o famoso Central Park, um chafariz, táxis, a Broadway e até mesmo um trem saindo em alta velocidade do metrô.

Ambiente tem temática de Nova York, local onde se passam diversas histórias de heróis. Foto: Casa do Trem/Heróis da Pizza/Divulgação/JC

Os clientes entram nessa atmosfera através de um show, em que são apresentados ao vilão Fome Noturna, que tentará roubar as pizzas, mas eles são salvos pelos heróis. Há ainda uma apresentação musical com uma heróina para embalar as noites.

Com unidades em Balneário Camboriú e Florianópolis, a rede oferece rodízio com mais de cem sabores de pizzas, entre doces e salgadas, além de acompanhamentos como batatas fritas, polentas fritas, saladas e crepes salgados. As sobremesas também estão inclusas, com opções como crepes doces, mini churros, algodões doces.

Clientes comem em meio aos heróis que compõem o cenário. Foto: Casa do Trem/Heróis da Pizza/Divulgação/JC

Todos os garçons também estarão vestidos de heróis. Em Gramado, estão abertas 62 vagas de trabalho. Os interessados podem enviar currículos para o e-mail [email protected] .

Em nota à coluna Minuto Varejo, o fundador e CEO da Heróis da Pizza, Kaio Poffo, destaca que o estabelecimento é um local para se divertir com toda a família.

O valor do ingresso para adultos custará a partir de R$ 199,90, com reserva, e para crianças e bariátricos será R$ 99,90. O preço das bebidas não está incluso.