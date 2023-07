BarraShoppingSul sorteia moto clássica no Dia dos Pais

Seguindo o exemplo do shopping-irmão ParkShopping Canoas, por serem do grupo Multiplan, o BarraShopingSul entrou na onda do sorteio de um clássico das motocicletas. A campanha do Dia dos Pais terá em disputa duas unidades da Royal Enfield, a mais antiga marca de motocicletas em produção conínua no mundo, diz o empreendimento.

Notas de compras no valor mínimo de R$ 300,00 já podem entrar no sorteio. É o mesmo valor aplicado ao ParkShopping. Gastos a partir desta quinta-feira (27) já podem ser registrado no aplicativo Multi para gerar número da sorte.

Participantes do programa MultiVC da categoria Silver têm direito a números em dobro. Categoria Gold ganham quatro cupons.

Além das motos, clientes podem ganhar um kit gin premium em compras acima de R$ 600,00. "A troca é limitada a um kit por CPF", diz o Barra. A promoção de Dia dos Pais vai até 13 de agosto. O sorteio será no dia 19.