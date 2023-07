Barbiecore: venda de produtos rosa tem alta de 39% no varejo on-line em julho no Brasil

Barbiecore, influenciada pelo lançamento do live action Barbie 120 mil produtos classificados como rosa durante o mês, alta de 39% em comparação com o mesmo período do ano passado, que teve aproximadamente 89 mil produtos vendidos. A tendência, influenciada pelo, tomou conta do varejo on-line no mês de julho. Segundo levantamento do Nuvemshop, foram vendidos cerca declassificados como rosa durante o mês,, que teve aproximadamente 89 mil produtos vendidos.

O registro de produtos na cor rosa teve aumento de 20% na plataforma de criação de lojas on-line, em comparação com o mesmo período de 2022. Os número de itens registrados com a cor passou de 30 mil para mais de 37 mil. Dentre os principais produtos estão acessórios, como brincos, tiaras e bolsas, e vestuários, como vestidos, jaquetas, saias.

"Estamos observando o rosa como uma grande tendência a partir de um fenômeno cultural, com o lançamento de um filme muito relacionado a essa cor. Tudo isso é refletido nas redes sociais, com o crescimento de publicações com estética cor-de-rosa. Atentos à tendência, os empreendedores online embarcaram na ‘onda rosa’ para vender produtos relacionados à cor, como acessórios e roupas”, comenta Marcela Orlandi, Head de Sucesso do Cliente na Nuvemshop, em nota à coluna Minuto Varejo.

Uma categoria adicional que apresentou aumento foi a dos produtos na cor "pink", uma tonalidade frequentemente associada à Barbie. As vendas tiveram crescimento de 96%, totalizando 69 mil unidades comercializadas. Durante esse período, o número de itens cadastrados nessa cor ultrapassou 17 mil, representando um crescimento de 46% em comparação ao ano de 2022.

O filme protagonizado por Margot Robbie e Ryan Gosling não movimentou apenas o setor varejista, mas levou o público para as salas de cinema. De acordo com dados fornecidos pela Comscore, o longa-metragem arrecadou R$ 84,97 milhões de bilheteria entre os dias 20 a 23 de julho no Brasil. Essa conquista o tornou o filme com a maior bilheteria de estreia em um fim de semana neste ano no país.