Bella Città, de Passo Fundo, sorteia vales de R$ 1 mil para o Dia dos Pais

O Bella Città Shopping, de Passo Fundo, maior cidade da região Norte gaúcha, deu início à campanha Meu pai é nota 1.000, que sorteia dez vales-compra no valor de R$ 1 mil cada. Para participar, os clientes precisam acumular R$ 250,00 em compras.

site da promoção As notas devem ser cadastradas noou no posto de troca do andar térreo até 13 de agosto. As compras realizadas no sábado geram número da sorte em dobro, e no domingo, o triplo.

Ao participar da promoção, os clientes também acumulam pontos no programa Bella Fidelidade, em que um real vale um ponto para trocar por prêmios no final do ano.

Conforme a Gerente de Marketing, Tatiana Diehl de Sousa, o programa é uma das ações de comemoração dos 25 anos do shopping, que ocorre em novembro.