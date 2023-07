Como é a inadimplência nas 20 cidades mais populosas do RS

Patrícia Comunello

Os atrasos dos consumidores permanecem em alta, com recorde no Indicador de Inadimplência da CDL Porto Alegre. Agora a entidade fez o listão do indicador de junho entre as 20 cidades mais populosas do Estado. No ranking, as líderes com maiores percentuais de devedores na população são três cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA): Alvorada, Viamão e Gravataí.