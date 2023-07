Sanduíche do Messi faz sucesso no Hard Rock Cafe Porto Alegre

as "jogadas" do craque argentino Lionel Messi na cozinha do Hard Rock Cafe (HRC) tem mais de 10 milhões de curtidas no Instagram da grife norte-americana. A popularidade do craque, agora no Inter Miami, foi apetitosamente transferida ao sanduíche assinado pelo argentino, um milanesa de frango, e é O vídeo comna cozinha do Hard Rock Cafe (HRC) tem mais de 10 milhões de curtidas no Instagram da grife norte-americana. A popularidade do craque, agora no Inter Miami, foi apetitosamente transferida ao sanduíche assinado pelo argentino, um milanesa de frango, e é confirmada no HRC Porto Alegre , que fica no Pontal Shopping, na orla do Guaíba.

O volume de pedidos do sanduíche carimba a fama do craque na operação gastronômica, que abriu no começo de maio, e entre os gaúchos.

Na unidade porto-alegrense, o milanesa lidera a preferência na clientela que se acomoda nas mesas do bar, restaurante, loja, galeria musical e lounge de shows.

A coluna Minuto Varejo apurou que a saída do Messi Chicken Sandwich na operação da Capital só fica atrás de duas unidades localizadas na Argentina. O sanduíche custa R$ 54,90, incluindo batatas.

"Você não vai resistir a dois andares de frango à milanesa coberto com queijo provolone, servido em um pão artesanal tostadinho, com molho aioli de ervas, rúcula e tomate", provoca a equipe do HRC Porto Alegre, em seu perfil no Instagram.