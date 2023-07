RS Moda pautou tendências para primavera/verão 2024 no varejo

Mesmo estando na estação mais fria do ano no Brasil, as tendências para a temporada de primavera/verão 2024 já começam a aparecer durante as semanas de moda europeias e eventos nacionais para o ramo do varejo. As próximas estações devem ser marcadas por tendências como a alfaiataria, blazers e o estilo workwear.

Um dos destaques da estação devem ser as peças em alfaiataria, que foram destaque nos desfiles da grife de alta-costura Zegna, principalmente na Semana de Moda de Milão. A alfaiataria é um estilo de corte específico, que pode ser utilizado em diferentes tipos de tecido, como linho, jacquard, lã fria, zibeline e crepe de alfaiataria.

Conversando com essa tendência, estão os blazers, que podem ser utilizados como terceira peça no verão. Considerada must-have para compor looks, a peça pode ser combinada com shorts, saias e croppeds durante as estações mais quentes.

Outra aposta é o estilo workwear, tendência que não descarta o streetwear, mas investe na pegada de peças mais práticas para o vestuário de trabalho e fora dele. A tendência foi utilizada por marcas como Nehera, Hermés e Stella Mc Cartney, de diferentes maneiras, durante a Semana de Moda de Paris, que aconteceu em junho deste ano.

Tendências no RS Moda

No Rio Grande do Sul, foi possível ter um gostinho do que deve bombar nas estações mais quentes durante a realização do RS Moda, que reuniu cerca de 3 mil pessoas em dois dias de evento realizado em Porto Alegre. Os 40 expositores da mostra apresentaram coleções dos segmentos de moda praia, feminina, infantil, couro, confecção, moldes, estamparias, bolsas, têxtil, acessórios, óculos, joias, bijuterias, entre outros, de diferentes regiões do Estado.

Um dos estandes que investiu nessas tendências foi o da marca Farrow, da cidade de Gravataí. Entre os looks em destaque, estavam peças de alfaiataria em linho, vestidos amplos e peças monocromáticas que, juntas, pareciam uma peça única. "Cada modelo a gente tem de quatro a seis cores, além de estampas e tecidos diferentes. Às vezes, um modelo tem dois ou três tecidos para suprir a necessidade do cliente", detalha Suellen Dorneles, supervisora comercial da Farrow.

O forte da marca é o PU, sigla para poliuretano, também conhecido como couro ecológico. "Hoje, digamos que 70% da venda da marca é no PU, principalmente no inverno. No verão, dá uns 40% porque ele é um tecido mais pesadinho, mas ainda é o mais vendido", destaca a supervisora.

Georgina Cornejo, criadora da marca argentina Geor Cornejo Handbags. Foto: Maria Welter/Especial/JC

Já o couro legítimo é o carro-chefe da marca argentina Geor Cornejo Handbags, que participou pela primeira vez do RS Moda. A marca foi criada em 2016 por Georgina Cornejo, que vê o evento como uma oportunidade de chegar ao Brasil por meio do Rio Grande do Sul. "Chegamos com algo diferente e autoral, são desenhos únicos e peças únicas em couro legítimo. É a nossa primeira vez no Brasil, e temos o objetivo de crescer aqui e que nos conheçam", afirma Georgina.

Na parte de estampas, o RS Moda contou com a participação da marca porto-alegrense A. Mascarello, que faz desde a criação da estampa até o corte. A diretora Amanda Mascarello Teixeira conta que a marca expõe desde o início da feira, e que o ambiente traz um resultado bom para os negócios. "Muito por conta da troca com os outros expositores, pelo networking e pela exposição da marca. Fazemos um contato muito legal e bem direcionado aqui", conta a diretora.

Amanda Mascarello Teixeira destaca que o RS Moda é um bom ambiente para vendas e networking. Foto: Maria Welter/Especial/JC

Além de indicar as tendências para as próximas estações, a direção do evento aponta que a feira trouxe resultados positivos para os expositores tanto em termos de negócios quanto de networking e futuros contratos. "A presença de delegações das Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs) das cidades do interior do Estado geraram negócios até além da expectativa e, principalmente, muitos contatos. Praticamente todas as empresas já confirmaram a presença para a próxima edição", destaca o presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado do Rio Grande do Sul (Sivergs), Sílvio Colombo.