No Ponto: Renner da Livraria do Globo, Fort, Stok Center, Saraiva, Grêmio e Presstisserie

Patrícia Comunello

Fechou a filial da Renner no icônico prédio da Livraria do Globo, cumprindo previsão da companhia, maior varejista de moda do Brasil. A cafeteria Chocólatras que operava no local também saiu de cena. A dúvida é o destino do acervo da antiga livraria. Instituto Cultural se habilitou para ficar com as peças.