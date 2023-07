Shoppings da Multiplan em Porto Alegre e Canoas têm liquidação até domingo

Tem liquidação nos dois shopping centers do grupo Multiplan no Rio Grande do Sul. É a tradicional campanha de descontos do Lápis Vermelho, que se encerra neste domingo (16). Diversos segmentos ofertam reduções de preços no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e no ParkShopping Canoas, em Canoas.

O Lápis Vermelho tambem ocorre em janeiro. Na sessão de inverno, são quatro dias, com largada dada nessa quinta-feira (13). Segundo as direções dos dois empreendimentos, os descontos chegam até 70% em diversos segementos de produtos.

Para facilitar a vida dos frequentadores, uma seleção de promoções está no aplicativo Multi, além de benefícios gratuitos para clientes que estão cadastrados no programa de relacionamento. Os descontos estão ainda no liquidacaolapisvermelho.com.br e nos sites do BarraShoppingSuil e do ParkShopping.