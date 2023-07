Shopping Praia de Belas tem novo executivo de marketing

Tem comando novo no marketing de um dos principais shopping centers de Porto Alegre. O Praia de Belas Shopping informa que o publicitário Diego Rassier, que atuou antes na Unicred, Telasul, Voe Ideias e setor público, como a prefeitura de Santa Cruz do Sul, assumiu o posto de gerente de marketing.

Segundo o empreendimento, a mudança, com a saída de Angela Sosa, faz parte de "uma reformulação na estrutura no setor". No começo de 2022, também teve troca na gerência geral, com a chegada de Ana Brito, que atuava em outras operações do grupo Iguatemi, dono do Praia de Belas, além de Shopping Iguatemi, na Capital.



Rassier é formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) e tem pós-graduação em Comunicação e Política.



“Liderar o marketing e o processo de retomada de um dos principais empreendimentos varejistas de Porto Alegre é um grande orgulho. Buscaremos seguir o trabalho desenvolvido pela Iguatemi S.A, reforçando os pilares de atuação e buscando resultados que nos consolidem ainda mais", diz o novo gerente, em nota enviada pelo Praia à coluna Minuto Varejo.