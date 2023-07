Faculdade do Comércio no RS qualificará varejo, diz CDL-POA FAC-SP

Jornal do Comércio, com o diretor-geral da FAC-SP, Wilson Victorio Rodrigues, nesta quarta-feira (12). A "Estamos muito empolgados com a Faculdade do Comércio (FAC-RS) e confiantes que vai ser um sucesso", disse o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva, em visita ao, com o diretor-geral da FAC-SP, Wilson Victorio Rodrigues, nesta quarta-feira (12). A FAC-RS foi lançada nesta quarta-feira , com início das aulas em agosto. Inscrições para os cursos estão abertas pelo cdlpoa.com.br/fac-rs.

Os dois dirigentes detalharam, em conversa com o diretor de Operações do JC, Giovanni Tumelero, e o editor-chefe, Guilherme Kolling, como vai ser o funcionamento da escola, que foca em graduação mais rápida e pós-graduação com temas ligados ao dia a dia do varejo. Tumelero destacou a importância da oferta dos cursos para elevar a eficiência do comércio, que gera efeitos positivos para o desenvolvimento econômico e social.

A FAC-SP foi criada em 2020 e atua com a rede de entidades nacionais, como as CDLs. Hoje está em 13 estados, incluindo a entrada do Rio Grande do Sul. Em agosto, será a vez do Rio de Janeiro aderir e ter a oferta dos cursos. No País, são 2 mil alunos em modalidades EAD.

Piva citou que o acordo firmado com a faculdade, vinculada à Associação Comercial de São Paulo (ACSP), atende a uma demanda das empresas, que é a dificuldade de conseguir mão de obra com boa formação e com conteúdos e foco no setor. "É um curso qualificado e específico", definiu o dirigente lojista da Capital, apostando em impactos na renda dos profissionais, a partir das habilidades que eles passarão a adquirir ns formação.

"Nada nos empolga mais do que vermos as pessoas se desenvolvendo", frisou o presidente da CDL-POA. A entidade pretende expandir o alcance da FAC-RS para todo o Estado, por meio de mais de 160 entidades parceiras da rede formada pela câmara.

Rodrigues lembrou que o perfil da formação é um dos trunfos do programa de cursos. "Atende às necessidades dos empreendedores. Executivos que conhecem o setor dão aulas, com foco em lições práticas, mostrando o que dá certo e o que dá errado", citou o diretor-geral da FAC-SP.

A faculdade busca alcançar comerciários com mais de 25 anos, que não conseguiram fazer Ensino Superior, e com faixa de renda que consiga dar conta do investimento. Rodrigues comentou que há vagas sociais, que são ofertadas por instituições que apoiam a faculdade e que alcançam pessoas que não conseguem custear a formação.