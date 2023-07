RS ganha Faculdade do Comércio para formar profissionais para varejo e serviços

Novidade no varejo gaúcho. O Rio Grande do Sul está ganhando a Faculdade do Comércio (FAC-RS) para formar profissionais que atuam no setor. A iniciativa, lançada nesta quarta-feira (12), une CDL Porto Alegre (CDL-POA) e

A FAC-RS é uma instituição de ensino focada na qualificação acadêmica e técnica de profissionais do varejo, comércio e serviços, explica a CDL-POA.

A Faculdade do Comércio, entidade educacional ligada à Associação Comercial de São Paulo (ACSP), tem abrangência nacional, com 112 polos estabelecidos em 13 estados e 2 mil alunos.

Em 2022, a FAC foi eleita a 5ª Melhor Faculdade Privada do Brasil, pelo ‘Guia da Faculdade do Estadão’, um dos mais relevantes rankings de ensino superior do País.

O presidente da CDL-POA, Irio Piva, ressaltou, em nota, que a capacitação é uma das principais demandas do varejo:

“A educação é um instrumento transformador, pois amplia a capacidade de realização das pessoas. A educação faz a economia crescer, e a qualificação do varejo gera um incremento direto de receita. Estamos muito honrados em receber a FAC, uma instituição disruptiva, criada por varejistas para varejistas, voltada para o desenvolvimento de empreendedores e colaboradores do comércio capazes de operar com competência o consumo digital e as mais inteligentes práticas de gestão comercial”.



São 20 cursos de graduação e pós-graduação, em diferentes áreas de atuação, a FAC projeta encerrar o ano com 2.400 estudantes.

Para isso, a instituição dobrará o número de cursos oferecidos e ampliará de 112 para 130 a quantidade de polos de ensino a distância. Wilson Victorio Rodrigues, diretor-geral FAC-SP, prevê um crescimento de 50% até o final de 2023 e, sua visão otimista, é por conta da capilaridade da CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil), presente nas 27 unidades da federação. "A abertura de uma unidade da FAC em Porto Alegre, em parceria com a CDL POA, é um marco histórico que impacta diretamente nesta expansão nacional”, destaca Rodrigues.



As matrículas já estão abertas. Em janeiro, terá expansão para as Macrorregiões do Estado - Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, Rio Grande, Santo ngelo, Cachoeira do Sul, Venâncio Aires, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Bagé, Frederico Westphalen, Charqueadas, Bento Gonçalves e Caxias do Sul.

"Meta é ter cobertura de 100% do RS até o término de 2024", projeta Piva.



A FAC-RS oferece, de forma online, os cursos: Graduação - Gestão Comercial (com possibilidade de extensão para Materiais de Construção), Gestão Logística, Gestão de RH, Sistemas para Internet, Ciências Contábeis, Gestão Financeira, Marketing e Comércio Exterior; Pós-graduação - Comércio Exterior e Negócios Internacionais, Gestão de Projetos, Gestão Estratégica de Negócios, Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança, Gestão Financeira e Controladoria, Logística Empresarial Estratégica, e Negócios e Marketing Digital. Saiba mais sobre a FAC.