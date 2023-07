UniRitter estará no RS Moda com produção de editoriais, oficinas e apoio a desfiles

UniRitter é uma das entidades parceiras do RS Moda 2023, o mais importante evento da moda gaúcha, que será dias 11 e 12 de julho na produção de editoriais, em oficinas e no apoio aos desfiles, apoiados pelos professores do curso de Design de Moda, dos campi FAPA e Zona Sul. é uma das entidades parceiras do, o mais importante evento da moda gaúcha, queno Pavilhão do Centro de Eventos Fiergs, em Porto Alegre. Cerca de 20 alunos da faculdade estarão envolvidos na programação,, apoiados pelos professores do curso de Design de Moda, dos campi FAPA e Zona Sul.

O estande da entidade terá 40m² e contará com um estúdio fotográfico completo para a produção de editoriais de moda durante todo o evento. O espaço também oferecerá uma programação com duas oficinas diárias.

No dia 11, a faculdade promoverá workshops sobre Consultoria de Imagem, às 10h, e Fotografia, às 14h. No dia 12, haverá Customização de Ecobags, às 10h, e Registros Têxteis: customização e intervenções em tecido, às 14h. As atividades não precisam de inscrições prévias, mas terão número limitado de participantes, conforme ordem de chegada.

"A UniRitter foi a primeira universidade a aderir como parceira e temos uma expectativa muito alta com esta grande retomada do RS Moda após a pandemia. Eventos como desfiles e oficinas fazem parte da nossa rotina acadêmica. A moda é essencialmente prática e requer trocas com todas as pontas da cadeia, o que agora volta a ser possível", comemora Luciano Suminski, coordenador do curso de Design de Moda, em nota à coluna Minuto Varejo.

A faculdade ainda irá apresentar looks feitos por alunos, em seus trabalhos de conclusão, no desfile académico que acontece na passarela do evento na manhã do dia 12. Ao longo do dia, os estudantes também ficarão responsáveis pelo backstage dos desfiles das marcas participantes. Serão cerca de 40 expositores, que estarão antecipando ao mercado as coleções de Primavera 2023 e Verão 2024.